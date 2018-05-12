المصرف الأكبر في روسيا يطلق خدمات إسلامية

يعتزم «سبيربنك» - المصرف الأكبر في روسيا - إطلاق مشروعه التجريبي لتقديم خدمات «المصرف الإسلامي» والتي تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بهنام غوربان زادي مستشار نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وقال زادي - على هامش القمة الاقتصادية «روسيا والعالم الإسلامي» المنعقدة في مدينة قازان الروسية قريباً.. سيتم إطلاق خدمات «المصرف الإسلامي» وتحديد 3 أقاليم روسية لتجربة المشروع وهي جمهوريات تتارستان والشيشان وبشكريا ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف «أنه من المتوقع أن يتم العمل بهذه الخدمات بحلول نهاية يوليو المقبل.. حيث يتم تقديم القروض وقبول الودائع من السكان حسب الشريعة الإسلامية». ويشكل المسلمون 20 % من سكان روسيا حيث تعد الصيرفة الإسلامية سوقاً واعدة فيها.