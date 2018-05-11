هوك الأعلى أجراً في «وول ستريت»

احتل هوك إي تان المدير التنفيذي لشركة «برود كوم» المرتبة الأولى بوصفه صاحب الأجر الأعلى في « وول ستريت» حيث يبلغ راتبه الشهري 8.6 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الثانية لاس موونفاس المدير التنفيذي لمؤسسة « سي بي إس كوربوريشن» براتب شهري يصل إلى 5.8 ملايين دولار.

وحلّ في المرتبة الثالثة نيكولاس هاولي المدير التنفيذي لشركة «ترانس دي آي جي إم « براتب شهري 5 ملايين دولار، وجاء في المركز الرابع جيف بيوكس الرئيس التنفيذي لمؤسسة « تايم وارنر» براتب 4 ملايين دولار شهريا، وأخيرا في المرتبة الخامسة ستيفن كوفر المدير التنفيذي لشركة « تريب أدفايسر» والتي تملك الموقع الإخباري السياحي الأشهر في العالم حيث يبلغ راتبه الشهري 3.9 ملايين دولار.