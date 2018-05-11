آخر الأخبار

صندوق طاقة بحريني بمليار دولار

المصدر:
  • الرياض ـــ رويترز
التاريخ:
طباعة Email

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أمس إن حكومة البحرين دشنت صندوقاً للطاقة يهدف لجمع مليار دولار من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين لتطوير أصول الطاقة في المملكة.

ووفقاً لبيان الوزير فإن صندوق البحرين للطاقة سيتلقى رأسماله المبدئي من كيانات محلية من بينها الشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع الاستثمار للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومن بنكي الاستثمار أصول وسيكو.

وقال البيان إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة في قطاعات التكرير والإنتاج بما في ذلك عمليات التطوير في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً.

وفي أبريل أعلنت البحرين عن أكبر كشف نفطي في المملكة، يقدر بأنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الخفيف والغاز المصاحب، قبالة ساحلها الغربي.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon