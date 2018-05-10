النفط يستفيد من قرار ترامب ويصعد 3 %

سجل النفط مكاسب إضافية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، حيث حقق ارتفاعاً يلامس 3% بعد تبلور توقعات بانخفاض مرتقب لصادرات النفط الإيراني من الأسواق. وبلغ سعر برميل «برنت» 77.01 دولاراً بارتفاع يلامس 3%، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس 3٫06% إلى 71.17 دولاراً.

وقال محللون من «جيه.بي.سي إنرجي»: «نتوقع انخفاضاً حاداً في مشتريات النفط الخام الإيراني من جانب جميع الأطراف خلال الشهرين المقبلي، كما نتوقع اختفاء ما بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً من إمدادات إيران من السوق في الأشهر المقبلة، ويصل هذا الانخفاض إلى نحو 13% إلى 18% من إنتاج إيران».

ونجحت الأسواق العالمية في التكيف مع القرار الأميركي، حيث ارتفعت وول ستريت مع صعود شركات الطاقة متلقية دعماً من مكاسب أسعار النفط. وارتفع داو جونز 0.70%، وزاد ستاندرد آند بورز 0.88%، وتقدم ناسداك 0.79%. كذلك حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بالأداء القوي لشركات النفط، حيث ارتفع فايننشال تايمز 1.28%، وصعد داكس 0.24% وزاد كاك 0.23%.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مع تعزيز الدولار لمكاسبه، وانخفض السعر الفوري للذهب 0.65% إلى 1305.16 دولارات للأوقية. كذلك انخفض اليورو 0.3% أمام الدولار إلى 1.1828 دولار، ما يعني أن العملة الأميركية تواصل أفضل أداء لها منذ ديسمبر الماضي.