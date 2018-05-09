الأسهم العالمية تستوعب قرار ترامب

استوعبت الأسواق المالية العالمية الضغوط الجيوسياسية قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس موقفه النهائي من الاتفاق النووي الإيراني، حيث كانت التراجعت التي سجلتها الأسهم العالمية محدودة.

وفتحت وول ستريت على هبوط طفيف حيث تراجع داو جونز 0.19% وستاندرد آند بورز 0.22% وناسداك 0.15%.

كذلك شهدت الأسهم الأوروبية تراجعات مماثلة حيث هبط فايننشال تايمز 0.02%، وداكس الألماني 0.28% وكاك الفرنسي 0.17%. خليجياً انخفض سوق أبوظبي 1.33%، وسوق دبي 0.47%، والسعودية 1.3%، ومسقط 0.43%، والبحرين 0.42% والكويت 0.2%. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن التوترات الجيوسياسية العالمية كانت عاملاً مؤثراً في أداء الأسواق أمس. وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أن تراجع الأسواق تزامن مع هبوط النفط، وإعلان بعض الشركات عن نتائج دون التوقعات.

وكانت أسواق النفط الأكثر تأثرا بقرار ترامب، حيث تخلت عن مكاسبها التي حققتها أول من أمس ونزل خام برنت 2% إلى 74.5 دولاراً، كذلك نزلت عقود الخام الأميركي 2.5% إلى 68.9 دولاراً. وفي المقابل حقق الدولار مكاسب قوية تجاوزت 3٪ مقابل سلة العملات الرئيسية وهو أعلى ارتفاع من بداية العام.