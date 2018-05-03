ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأميركية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأربعاء في الوقت الذي أبقى فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع سعر الذهب دولارات قليلة إلى 1310 دولار للأوقية، لكنه ظل قريبا من أقل مستوى له منذ شهرين.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي بأكثر قليلا من التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" الأميركية لمعالجة قوائم الأجور إن الوظائف في القطاع الخاص زادت خلال الشهر الماضي بواقع 204 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بواقع 228 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة في مارس الماضي.

كان المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 200 ألف وظيفة تقريبا، مقابل زيادته بواقع 241 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.