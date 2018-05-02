ترامب يمدد الإعفاءات الجمركية المؤقتة على واردات الصلب شهراً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تمديد العمل بالإعفاءات الجمركية المؤقتة على واردات الصلب والألمنيوم للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة 30 يوماً أخيرة، حسبما أعلن البيت الأبيض. تم الإعلان عن ذلك التمديد قبل أقل من أربع ساعات من انتهاء المدة السابقة التي صدرت في مارس.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه تم إبرام اتفاق مبدئي مع سيؤول للحد من صادرات الصلب الكورية الجنوبية، في حين تم التوصل إلى اتفاقات من حيث المبدأ مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل بشأن الصلب والألمنيوم. وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تركز على نظام الحصص الذي سيحد من الواردات ويمنع النقل العابر ويحمي الأمن القومي. ويقول ترامب إن الواردات المدعومة تهدد الأمن القومي عن طريق الإضرار بمنتجي المعادن المحليين.