3 اندماجات عالمية عملاقة بقيمة 64 مليار دولار

شهدت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنفط، ثلاثة اندماجات عملاقة تصل قيمتها إلى 64 مليار دولار.

فقد أعلنت «تي موبيل يو.إس» و«سبرنت كورب»، أنهما اتفقتا على الاندماج في صفقة مبادلة أسهم تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار، وأبدت الشركتان اعتقادهما بإمكانية نيل موافقة الجهات الرقابية المتشككة، لأن الاندماج سيتيح مئات الوظائف ويساعد الولايات المتحدة على التفوق على الصين في إطلاق الجيل الجديد من شبكات المحمول.

يأتي الاتفاق المبرم بعد محادثات متقطعة بين ثالث ورابع أكبر شركة لشبكات المحمول في الولايات المتحدة على مدى أربعة أعوام بما يمهد لنشوء شركة لديها 127 مليون عميل.

وستستثمر الشركة المدمجة التي ستحمل اسم تي-موبيل، 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث شبكاتها لتتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس المقبل التي من المتوقع أن تتيح السرعة الضرورية لتشغيل الطائرات المسيرة والسيارات ذاتية القيادة.

كما أعلنت ماراثون بتروليوم، أمس، أنها ستشتري منافستها آنديفور بقيمة تزيد على 23 مليار دولار لإقامة شركة تتجاوز فاليرو إنرجي كورب كأكبر شركة تكرير أميركية من حيث الطاقة.

وسيكون لدى الشركة المدمجة القدرة على معالجة نحو 3.1 ملايين برميل يومياً وشبكة كبيرة من محطات البيع بالتجزئة وخطوط أنابيب للنفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة.

وتدير آنديفور التي مقرها في سان أنطونيو بولاية تكساس والمعروفة رسمياً باسم تيسورو، عشر مصاف في غرب الولايات المتحدة بطاقة تكريرية تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً ولها حصة في شركة أنشطة لوجيستية وفقاً لموقعها الإلكتروني. ولدى فاليرو التي تملك طاقة إجمالية تكريرية مماثلة للكيان المندمج تبلغ 3.1 ملايين برميل يومياً، مصاف في كندا وبريطانيا بخلاف الولايات المتحدة.

وفي لندن أكدت سينسبري وأسدا، ذراع وول مارت في بريطانيا، أمس، التوصل إلى اتفاق اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه استرليني (18.33 مليار دولار) لتشكيل أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة السوقية متجاوزة تيسكو متصدرة السوق حالياً.

وسيقود الاندماج إلى استحواذ وول مارت، أكبر متاجر تجزئة في العالم، على 42 بالمئة من أسهم الكيان الجديد والحصول على 2.975 مليار استرليني (4.1 مليارات دولار)، ما يعني تقييم أسدا بنحو 7.3 مليارات استرليني. وستتمكن المجموعة الجديدة من المنافسة بشكل أفضل مع ألدي وليدل الألمانيتين اللتين تقتنصان حصة متزايدة من السوق في بريطانيا. وتقضي الصفقة بالبقاء على العلامتين التجاريتين لسينسبري وأسدا ودمج شبكة تضم أكثر من 2800 متجر.