اليابان تُبقي على التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الياباني أمس أنه سيبقي على تدابير التيسير النقدي المتساهلة للغاية، لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي.

وأضاف البنك في بيان: من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.6 % في العام المالي الحالي حتى مارس 2019 ، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة قدرها 1.4 % أعلنت في يناير.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1.3 % في العام المالي الحالي، بتخفيض عن تقديرات في يناير بنسبة 1.4 %، لكن لا تزال النسبة بعيدة عن هدف الـ 2 % التي حددها البنك قبل خمس سنوات. وفي أبريل 2013 ، بدأ البنك في تطبيق إجراءات تيسير نقدية قوية لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد للوصول إلى الهدف في غضون عامين تقريباً.