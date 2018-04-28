الولايات المتحدة أكبر مصدّر للنفط في العالم العام المقبل

رجح تقرير أصدرته «سيتي غروب»: أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط في العالم في العام المقبل.

وقال التقرير الذي نشرته بلومبرغ: إنه في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ومع استمرار أوبك في الحد من الإنتاج، فإن الولايات المتحدة مقبلة على أن تصبح أكبر مصدّر للنفط الخام والمنتجات النفطية في عام 2019.

فقد ارتفعت الصادرات الأميركية من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 8.3 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الماضي. وتابع التقرير: إن هذا يقارن بإنتاج السعودية أكبر مصدّر للبترول وهو 9.3 ملايين برميل يوميا في يناير، وشحنات روسيا البالغة 7.4 ملايين برميل يومياً.

وساعدت الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها للحد من الإنتاج، وخفض الفائض العالمي، في تعزيز العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014. لكن ذلك أدى أيضاً إلى حدوث طفرة في الإنتاج من حفارات الصخر الزيتي.

وسواء بدأت أوبك وشركاؤها بالتراجع عن اتفاقها في وقت مبكر تحسباً من التهديد المتنامي لحصتها السوقية من جانب الولايات المتحدة أم لا، فهذا أمر متروك للظروف.