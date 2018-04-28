الإمارات ترحّب بالاستثمارات الصينية

أعرب بدر المشرخ، الملحق التجاري لسفارة الإمارات لدى الصين عن ترحيبه بالشركات الصينية المشاركة بنشاط في التعاون التجاري الثنائي بين البلدين والقيام باستثمارات في الإمارات. بينما وجهت المنطقة النموذجية للتعاون الإنتاجي الصناعي بين الصين والإمارات دعوة للشركات الصينية، للمشاركة بنشاط في أعمال البناء والتعاون في المنطقة.

وقال المشرخ ، في ندوة ترويج للمنطقة النموذجية بين الصين والإمارات مشروع مهم وأول منطقة من نوعها في الصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق» عقدت أول من أمس في بكين، إن الإمارات دولة مفضلة للاستثمار ، حيث احتلت المكانة الـ21 في قائمة الدول المفضلة للاستثمار التي أصدرها البنك الدولي في عام 2017 ، وتتصدر المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية وإمدادات الكهرباء ودفع ضرائب وغيرها في الدول العربية والعالم.

وتعد المنطقة النموذجية بين الصين والإمارات مشروعاً مهماً وأول منطقة من نوعها في الصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق» . وقد أجريت الاستعدادات لإطلاق المنطقة بشكل سلس، وتحتضن قوة نمو كامنة ضخمة.

وكشف المشرخ أن أكثر من 300 ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حالياً في الإمارات ، وتسجيل 4200 شركة بشكل رسمي في الإمارات ، بينها حوالي 170 شركة كبيرة والباقية شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ، و2500 علامة تجارية صينية مسجلة.

استثمارات

وبحسب الأرقام الرسمية، وصل حجم الاستثمار الخارجي المباشر للإمارات في عام 2017 إلى 10.3 مليارات دولار، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والخزانة والمالية وغيرها . ولكن الصين لم تندرج في الدول الـ10 الأولى للقيام باستثمارات خارجية مباشرة في الإمارات.

وقال المشرخ إن «الإمارات تحتاج إلى جهود الشركات الصينية ومساهماتها ، لتحقق المنافع المتبادلة والفوز المشترك بين الجانبين الصيني والإماراتي في المستقبل».

تفضيلات

من جانبه ذكر هوانغ رو قنغ، نائب المدير التنفيذي لمجموعة التعاون الاقتصادي بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين وهى أيضاً الجانب الصيني الراعي للمنطقة النموذجية ، في ندوة الترويج للمنطقة النموذجية، أن الشركات الصينية تفضل الخروج إلى خارج البلاد بشكل جماعي في السنوات الأخيرة، وقد أصبح هذا الشكل اتجاهاً سائداً ضمن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأخرى .

وذكر هوانغ أن المنطقة النموذجية للتعاون الإنتاجي الصناعي بين الصين والإمارات تم تنسيقها على مستوى الحكومتين بين البلدين، وستشغل الشركات من الجانبين أعمالها وفقاً لآلية السوق.

وفي يوليو عام 2017 ، وقعت الصين والإمارات على اتفاقية تعاون بين الحكومتين واتفاقية رسمية للاستثمار في المنطقة النموذجية . وفي ديسمبر عام 2017 ، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المنطقة هي أول منطقة تعاون إنتاجي في البلاد تحت مبادرة الحزام والطريق.

وحسب بيان رسمي، تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية بين المنطقة النموذجية وبين 15 شركة، وتجاوزت قيمة استثماراتها أكثر من 6 مليارات يوان (حوالي 947.86 مليون دولار) .

بناء

وفي هذا الصدد، توجه المدير هوانغ رو قنغ بدعوة للشركات رفيعة الجودة في الصين للمشاركة سوياً في أعمال البناء والتعاون في المنطقة ، لكي تبني المنطقة مشروعا نموذجيا حقيقيا تحت مبادرة الحزام والطريق.

تجارة

تعد الإمارات أكبر سوق صادرات وثاني أكبر شريك تجاري للصين من بين الدول العربية، وفي عام 2017 ، ووصل حجم التجارة الثنائية إلى 40.98 مليار دولار ، بزيادة 2.3 % على أساس سنوي ، ومن بينها صدرت الصين 28.74 مليار دولار تتناول في قطاعات المكننة والتكنولوجيا الفائقة ومنتجات النسيج والصناعة الخفيفة ، واستوردت منتجات بـ12.24 مليار دولار بينها منتجات النفط والغاز والألومنيوم.