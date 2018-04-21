بلومبيرغ: «مبادلة للتنمية» تقدم عرض شراء وحدة غاز طبيعي من «بتروبراز»

أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة في شركة بتروبراز البرازيلية شبه الحكومية للبترول بأنها تلقت عرضاً رسمياً أول من أمس، من مجموعة من الشركات تقودها شركة مبادلة للتنمية لشراء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي، والمعروفة باسم «ترانسبورتادورا أسوثيادا دي جاس»، أو «تي أيه جي»، التابعة لبتروبراز.

ونقلت «بلومبيرغ» عن المصادر نفسها أن «بتروبراز» قد تلقت أيضاً عرضين آخرين لشراء «تي أيه جي»، أحدهما من مجموعة شركات تقودها «ماكواري جروب» الأسترالية، بينما الثاني من مجموعة شركات تتضمن شركة «إنجي إس أيه» الفرنسية. ولم تفصح المصادر عن قيمة أي عرض من العروض الثلاثة المقدمة، إلا أن التكهنات تؤكد أن قيمة كل عرض لن تقل عن 8 مليارات دولار، شاملة ديون «تي أيه جي».