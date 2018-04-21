صندوق النقد يقترح منصة حوار لتفادي حرب تجارية

اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنشاء «منصة حوار» من أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي بأكمله، وذلك في مواجهة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصرحت لاغارد بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي في واشنطن «يجب على الدول العمل معا لتسوية خلافاتها بدون اللجوء إلى تدابير استثنائية»، داعية إلى إقامة «منصة للحوار ولتعاون أفضل».

ورأت لاغارد أن من مصلحة الدول الـ189 أعضاء صندوق النقد الدولي أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.

وقال مصدر أوروبي معلقا إن «التجارة ليست من صلاحيات صندوق النقد الدولي، لكنه يتبناها للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمي».

وأوضح المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي: «يتهيأ لي أن هناك وعياً بالأضرار التي يمكن ان تنجم عن حرب تجارية والحوار يستأنف. آمل أن تسود هذه الروحية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي».

وعلاوة على النزاعات التجارية، أشار الصندوق إلى المخاطر المحتملة التي تتراوح بين تقدم السكان في السن في الدول المتقدمة والديون الدولية القياسية (164 مليار دولار في 2016 أي نحو 225% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي).