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الذهب يرتفع للجلسة الخامسة

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
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ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مدعومةً بموجة صعود في المعادن الصناعية تغذي بواعث القلق من ضغوط تضخمية، بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين دعماً إضافياً للمعدن النفيس. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1353.22 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1356.30 دولار للأوقية.

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