النفط يرتفع قرب 75 دولاراً إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014

واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس مسجلةً أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأميركية لتتحرك مقتربة من متوسط 5 سنوات، وبعد أن قالت مصادر لرويترز إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.73 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه أوبك ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية، ما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلاً على 27 دولاراً بعد ذلك بعام. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتاً إلى 69.45 دولار للبرميل.

وبلغ الخام الأميركي 69.56 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ 28 نوفمبر. وأظهرت بيانات لرويترز أمس ارتفاع علاوة خام برنت فوق أسعار دبي المعروضة إلى 4.30 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016 وسط أداء قوي لخام القياس الأوروبي.