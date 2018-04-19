خام «برنت» يرتفع 2.65 % إلى 73 دولاراً

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار أو 2.65% لتبلغ عند التسوية 73.48 دولاراً للبرميل. وصعد الخام الأميركي 1.95 دولار أو 2.93% ليغلق عند 68.47 دولاراً.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 13 أبريل، بينما توقّع المحللون انخفاضاً قدره 1.4 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.1 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 70 ألف برميل يومياً، حسبما أظهرته أرقام الإدارة. وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 1.1 نقطة مئوية.