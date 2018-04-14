مطالبة ثالث أكبر بنك أميركي بسداد مليار دولار غرامة

عرضت هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية على بنك ويلز فارغو أند كو سداد غرامة قيمتها مليار دولار لتسوية تحقيقات قائمة مرتبطة بمخالفات في عمليات تأمين على سيارات وإقراض عقاري.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، والتي نقلت الخبر، أن مكتب الحماية المالية للمستهلك ومكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة يجهزان لفرض غرامة على البنك تصل قيمتها إلى مليار دولار، وذلك بسبب مخالفات ارتكبها البنك في أنشطة التأمين على السيارات والإقراض العقاري، كان قد كُشِف عنها النقاب 2016، وأدت آنذاك إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق للبنك ومسؤولين كبار آخرين فيه.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي)، قد فرض قيوداً على نمو «ويلز فارغو أند كو»، والذي يعد ثالث أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، وذلك بمنعه من زيادة ميزانيته العمومية عن مستوياتها لعام 2017 لحين إجراء تغييرات داخلية. وصرح مسؤولون في البنك أن تلك القيود على نمو ميزانيته العمومية قد تؤدي إلى خفض أرباحه السنوية هذا العام، بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار.