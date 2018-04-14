33.8 مليار دولار أرباح نصفية تقديرية لـ«أرامكو»

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس أن أرامكو السعودية هي شركة النفط الأكثر ربحية في العالم، لكنها قالت إن أرباحها وتدفقاتها النقدية الضخمة قد تظل عاجزة عن تبرير تقييم الشركة عند المستوى المرغوب البالغ تريليوني دولار.

ونقلت بلومبرغ عن حسابات للشركة أن أرامكو حققت صافي ربح قدره 33.8 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2017 وتدفقات نقدية قدرها 52.1 مليار دولار.

غير أن أرامكو علقت على ذلك بالقول: «هذا غير دقيق، أرامكو السعودية لا تعلق على تكهنات تتعلق بأدائها المالي ونظامها المالي».

وقالت بلومبرغ إن الحسابات، التي جرى إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، تظهر أن الشركة حققت ربحا صافيا بقيمة 7.2 مليارات دولار في النصف الأول من 2016.

وبالمقارنة فإن أرباح شل بناء على التكلفة الحالية للإمدادات مع استبعاد البنود غير المتكررة، أقرب مكافئ لصافي الربح، بلغت 7.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2017 وهي قيمة مماثلة لما حققته إكسون.