أسعار الألومنيوم والنفط نحو مزيد من الصعود

توقع بنك غولدمان ساكس أن تظل أسعار الألومنيوم مرتفعة ومتقلبة حتى يونيو المقبل بسبب العقوبات المفروضة على شركة روسال الروسية، ورجح أن تدفع التوترات في منطقة الشرق الأوسط أسعار النفط إلى 72 دولارا للبرميل.

وأكد البنك نظرته للسلع الأولية عند «زيادة الوزن النسبي» مع عائد متوقع بنسبة 10 % خلال فترة 12 شهرا القادمة.

غير أن البنك لا يتوقع أثراً مباشراً على سوق النفط العالمية جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً واستهدفت رجال أعمال وشركات روسية. ومن بين المستهدفين بالعقوبات قطب صناعة الألومنيوم أوليج ديريباسكا المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في الوقت ذاته استبعد غولدمان ساكس أن يكون لاحتمال إعادة فرض عقوبات على إيران أثر فوري على سوق النفط.