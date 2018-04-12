الخطوط الجوية الكويتية تقرر وقف رحلاتها إلى بيروت

قررت الخطوط الجوية الكويتية وقف رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس 12 أبريل وحتى إشعار آخر.

وأرجعت الخطوط الجوية الكويتية سبب وقف الرحلات إلى تحذيرات أمنية جادة بخصوص خطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان.

وقالت عبر حسابها الرسمي في تويتر "تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام أنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر.