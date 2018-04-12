آخر الأخبار

الخطوط الجوية الكويتية تقرر وقف رحلاتها إلى بيروت

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

قررت الخطوط الجوية الكويتية وقف رحلاتها إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس 12 أبريل وحتى إشعار آخر.

وأرجعت الخطوط الجوية الكويتية سبب وقف الرحلات إلى تحذيرات أمنية جادة بخصوص خطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان.

وقالت عبر حسابها الرسمي في تويتر "تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام أنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon