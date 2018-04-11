الصين تطلب تدخل منظمة التجارة في أزمة الرسوم

طالبت الصين أمس منظمة التجارة العالمية بالتدخل لإنهاء النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي قررت واشنطن فرضها على وارداتها من الصلب والألومنيوم، وهي الرسوم التي تعتبرها الصين مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وبحسب بيان صادر عن منظمة التجارة العالمية، ذكرت الصين في شكواها أن قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم بنسبة 25% على وارداتها من منتجات الصلب وبنسبة 10% على وارداتها من الألمونيوم يتعارض مع بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية العامة للرسوم والتجارة الموقعة عام 1994 واتفاقية الضمانات الدولية.

وتطالب الصين منظمة التجارة العالمية بإدارة مشاورات مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع، بهدف إتاحة الفرصة لطرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية، بحسب منظمة التجارة العالمية.

كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت الشهر الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب وبنسبة 10% على واردات منتجات الألومنيوم بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، وهو ما دفع الصين إلى التهديد بإجراءات مضادة الأمر الذي يثير المخاوف من اشتعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس بفتح اقتصاد البلاد أكثر وخفض الرسوم الجمركية على واردات منتجات من بينها السيارات في كلمة ينظر إليها على أنها محاولة لنزع فتيل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن معظم التعهدات تأكيد لإجراءات أعلنت من قبل وتقول مجموعات أعمال إن تنفيذها تأخر كثيرا إلا أن تصريحات شي دفعت التعاملات الآجلة على الأسهم الأميركية والدولار والأسهم الأسيوية للصعود.