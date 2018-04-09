«أرامكو» تتوسع في أميركا بـ 10 مليارات دولار

خطت شركة أرامكو السعودية الخطوات الأولى تجاه دمج أنشطة بتروكيماويات في أكبر مصفاة بالولايات المتحدة والتي تديرها وحدتها موتيفا إنتربرايزيز.

ووقع الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر السبت مذكرتي تفاهم بقيمة تتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار مع هانيويل يو.أو.بي وتكنيب إف.إم.سي لدراسة تكنولوجيا إنتاج البتروكيماويات لاستخدامها في مصنع كيماويات تدرس الشركة بناءه في مصفاة بورت آرثر.

حضر مراسم التوقيع في هيوستون بولاية تكساس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يختتم زيارة للولايات المتحدة مدتها أسبوعين ووزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الأميركي ريك بيري.

وقال بريان كوفمان الرئيس التنفيذي لموتيفا «هذان الاتفاقان يشيران إلى خططنا للتوسع في قطاع البتروكيماويات.».

وتسعى أرامكو لتطوير أنشطتها في قطاع المصب مع استعداد الحكومة لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة في أكبر شركة نفط في العالم عبر طرح عام أولي هذا العام، وتريد أرامكو أن تستخدم النفط كلقيم رئيسي للبتروكيماويات.

وذكر كوفمان أن موتيفا تقيم إمكانية زيادة طاقة مصفاة بورت آرثر البالغة 603 آلاف برميل يومياً إلى مليون أو 1.5 مليون برميل يومياً مما يجعلها الأكبر في العالم.