آخر الأخبار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
طباعة Email

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع انخفاض الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات ووسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت أسعار عقود المعدن النفيس تسليم يونيو 0.51% ووصلت إلى 1335.3 دولاراً للأوقية وارتفعت أسعار الذهب للتسليم الفوري 0.37% عند 1331.46 دولاراً.

وخلال التعاملات بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1325.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.1 % ليقبع دون المستوى المرتفع البالغ 1333.28 دولاراً الذي سجله في وقت سابق. ولم يسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو تغيراً يذكر عند 1329 دولاراً. وخلال التعاملات تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس تحرك العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات - 0.29%.

وانخفضت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 16.31 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 911.50 دولاراً.

وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 905.40 دولارات بعد أن تكبد خسائر لعشر جلسات متتالية.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon