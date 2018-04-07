ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع انخفاض الدولار بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات ووسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت أسعار عقود المعدن النفيس تسليم يونيو 0.51% ووصلت إلى 1335.3 دولاراً للأوقية وارتفعت أسعار الذهب للتسليم الفوري 0.37% عند 1331.46 دولاراً.

وخلال التعاملات بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1325.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.1 % ليقبع دون المستوى المرتفع البالغ 1333.28 دولاراً الذي سجله في وقت سابق. ولم يسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو تغيراً يذكر عند 1329 دولاراً. وخلال التعاملات تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس تحرك العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات - 0.29%.

وانخفضت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 16.31 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 911.50 دولاراً.

وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 905.40 دولارات بعد أن تكبد خسائر لعشر جلسات متتالية.