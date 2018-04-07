الوظائف في أميركا تسجّل أقل زيادة في 6 أشهر

أضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الوظائف في 6 أشهر في مارس مع انحسار التأثير الإيجابي الناتج عن اعتدال درجات الحرارة، لكن زيادة في مكاسب الأجور تشير إلى تحسن سوق العمل وهو ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

وذكرت وزارة العمل الأميركية أمس أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 103 آلاف وظيفة الشهر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة وهذه أقل زيادة منذ سبتمبر .

ونمو الوظائف في مارس دون المتوسط البالغ 202 ألف في الأشهر الثلاثة السابقة ويماثل نحو عدد الوظائف البالغ 100 ألف وظيفة الذي يتعين على الاقتصاد توفيرها لمواكبة نمو أعداد السكان الذين هم في سن العمل.واستقرت البطالة عند 4.1 % للشهر السادس حتى مع خروج أشخاص من قوة العمل.

وارتفع نمو الأجور قليلاً في مارس وارتفع متوسط الأجر في الساعة 8 سنتات أو ما يعادل 0.3 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.1 % في فبراير ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.7 % من 2.6 % في فبراير.