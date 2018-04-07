«المركزي الأميركي» يلمح إلى زيادات في أسعار الفائدة

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إن البنك المركزي الأميركي سيكون بحاجة على الأرجح إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وفي كلمة عن التوقعات الاقتصادية لم يتطرق فيها إلى المخاطر الاقتصادية التي تحيط بتصاعد التوترات التجارية، قال باول إن سوق العمل في الولايات المتحدة تبدو قريبة من التوظيف الكامل وإن التضخم مهيأ للارتفاع في الأشهر المقبلة.

وعن التوقعات الاقتصادية منذ توليه المنصب في الخامس من فبراير الماضي، قال باول بمنتدى في شيكاغو، مادام الاقتصاد في مجمله مستمر في مساره الحالي، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة... ستعزز تلك الأهداف على نحو أفضل. وأضاف أن المخاطر على آفاق الاقتصاد الأميركي تبدو «متوازنة تقريباً».

ولم يتطرق باول إلى التوترات التجارية المتنامية بين واشنطن وبكين والتي تشهد تهديدات متبادلة بين حكومتي البلدين بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات بعشرات المليارات من الدولارات في التجارة الثنائية.