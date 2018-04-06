انحسار مخاوف الحرب التجارية تهبط بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع في الجلسة السابقة مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها لحل نزاع تجاري متصاعد مع الصين.

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1324.96 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع عند 1348.06 دولاراً للأوقية، أول من أمس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1328.50 دولاراً. وأبدت الولايات المتحدة، الأربعاء، استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار باستهداف واردات أميركية رئيسية.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.24 دولاراً وانخفض البلاتين 0.5% إلى 907.20 دولارات بعدما تراجع إلى 901.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر. واستقر البلاديوم عند 924.55 دولاراً.