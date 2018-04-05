زيادة المخزونات الأميركية تهبط بـ«برنت» 2%

تراجعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأميركية، لكن تعليقات الحكومة الروسية بخصوص احتمالات تعزيز التعاون مع أوبك لتنسيق تخفيضات الإنتاج حدت من الخسائر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.22 دولاراً للبرميل، بانخفاض 2.03% عن التسوية السابقة. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.85 % إلى 66.88 دولاراً للبرميل، بعدما صعد 0.7% أمس الأول.

وأظهر استطلاع لآراء محللين في القطاع أجرته لرويترز ونشرت نتائجه الثلاثاء أن من المرجح ارتفاع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 مارس. ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج الحالي في نهاية هذا العام.