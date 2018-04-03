النفط يهبط 2 % بفعل ارتفاع إنتاج روسيا

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، أمس الاثنين، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسي وتوقعات بأن تخفض السعودية أسعار الخام الذي تورده لآسيا إلى جانب نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 17:07 بتوقيت غرينتش، هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.61 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 67.73 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 21 مارس. ونزل الخام الأميركي 1.89 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 63.05 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مارس.

وتقل أحجام التداول عن المعتاد بسبب عطلة عيد القيامة في بعض الدول.

وأبلغت مصادر تجارية رويترز، أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع الخامات التي تبيعها إلى آسيا في مايو، بما يتماشى مع تراجع أسعار خام دبي القياسي في الشرق الأوسط.