1.8 مليار قدم إنتاج حقل ظهر المصري منتصف سبتمبر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بداية من منتصف مايو المقبل، حيث من المقرر ربط نحو 350 مليون قدم مكعب، على الشبكة القومية للغاز، ليصل إجمالى الإنتاج لحوالي 700 مليون، بحسب ما قاله مصدر بقطاع البترول، موضحا أن إنتاج حقل ظهر سيصل لنحو 1.8 مليار قدم منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبي من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف ديسمبر الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يتراوح بين 350 ـ 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميا في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية يناير الماضي.

وأوضح المصدر أنه تم البدء فى اختبارات ما قبل التشغيل لخطي الإنتاج الأول والثاني بالحقل، بالإضافة إلى أن أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للخطين قد قاربت على الانتهاء.

وتابع أنه سيتم تشغيل الخط الثاني منتصف يونيو بطاقة 350 مليون قدم، ثم الخطين الثالث والرابع خلال يوليو وأغسطس بطاقة 350 مليون قدم مكعب لكل منهما، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الخطوط الأربعة سيصل إلى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا. وبإضافة إنتاج الحقل من مرحلة الإنتاج المبكر فإن إجمالي الإنتاج سيصل إلى حوالي 1.8 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.

وأعلنت الشركة الإيطالية عن الكشف في أغسطس 2015، في منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم في البحر المتوسط، بما يوازي 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.