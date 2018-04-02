«أوراسكوم مصر» تطلق مشروعاً بثلاثة مليارات جنيه

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» أمس، إن الشركة ستطلق مشروعا سياحيا على البحر الأحمر باستثمارات ثلاثة مليارات جنيه (170.45 مليون دولار) بالتمويل الذاتي.

وأوضح خالد بشارة للصحفيين خلال مؤتمر أن المشروع سيقام على مساحة مليون متر مربع للمرحلة الأولى التي تشمل بناء الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس ثلاثة آلاف وحدة سكنية سياحية على أن تبدأ المبيعات في 14 أبريل.

وأضاف أن المشروع بأكمله يغطي ثلاثة ملايين متر مربع، لكنه أحجم عن الإدلاء بتوقعات بخصوص المبيعات. وقال إن التسليم سيكون في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي أنها حققت ربحا صافيا 392 مليون جنيه في 2017 بالمقارنة مع خسارة 499.5 مليون جنيه في العام 2016.

وكان بشارة قال الأسبوع الماضي أيضا إن أوراسكوم للتنمية مصر قررت زيادة عدد غرف فنادق منتجع الجونة على البحر الأحمر بين 200 و250 غرفة خلال 24 شهرا اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي.