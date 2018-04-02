نمو خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا

قالت شركة السكك الحديدية الصينية إن قطارات الشحن بين الصين وأوروبا سجلت ألف رحلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 75%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأضافت الشركة في بيان أن تسجيل هذا الرقم الجديد يعود إلى ارتفاع عدد خطوط السكك الحديد وزيادة سرعة القطارات على الجانب الصيني. وتربط شبكة خطوط السكك الحديد العابرة للحدود 43 مدينة صينية مع 41 مدينة أوروبية في 13 دولة.

وتشير الأرقام الصادرة إلى تسجيل أكثر من 7600 رحلة بين المدن المذكورة في القارتين الآسيوية والأوروبية، وذلك منذ مارس 2011 عندما بدأت خدمات قطارات الشحن. وتعتبر خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا جزءا هاما ضمن مبادرة «الحزام والطريق».