دول «ميكونج» تقر خطة استثمار بقيمة 66 مليار دولار

أقر رؤساء حكومات من كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام والصين (التي تعرف بدول ميكونج) خطة عمل بقيمة 66 مليار دولار لتطوير المنطقة على مدار الخمس سنوات المقبلة. وترمي الخطة التي جرى تبنيها أمس في قمة ميكونج الكبرى السادسة لدعم 227 مشروعاً من 2018 إلى 2022. وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي تيكهيكو ناكاو، للصحافيين على هامش القمة، إن المصرف سيقدم تمويلاً بقيمة سبعة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تأتي بقية التمويلات من القطاع الحكومي والخاص للدول الست التي تحد نهر ميكونج بجنوب شرق آسيا.

ويدعو المقترح إلى توسيع الممرات الاقتصادية والمناطق الريفية والعمرانية.