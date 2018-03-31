أموال المضاربين في العملات الرقمية تتبخر تدريجياً

تواصلت خسائر المتعاملين في العملات الرقمية، خلال التعاملات أمس مع استمرار التقلبات في أسعارها، وتعرض أموال المضاربين «للتبخر» بصورة تدريجية.

وتراجعت عملة «بتكوين» خلال التعاملات أمس إلى أدنى مستوياتها في 50 يوماً مع انخفاض الأسعار في بداية التعاملات قبل أن تتعافى مجدداً في وقت لاحق من الجلسة، كما صعدت العملات الرقمية الثلاث اللاحقة لها في ترتيب الأكبر من حيث القيمة السوقية من أدنى مستوياتها لهذا العام.

وخلال التعاملات ارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.40% إلى 7114 دولاراً، بعدما لامست 6617 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوياتها منذ السابع من فبراير.

وارتفعت «إثريوم» بنسبة 3.25% إلى 398 دولاراً وصعدت «الريبل» بنسبة 0.90% إلى 52 سنتاً، فيما قفزت «بتكوين كاش» بنسبة 767 دولاراً، ومع ذلك ظلت العملات الثلاث قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 269.5 مليار دولار، بعدما لامست 256 مليار دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوياتها لهذا العام، وبذلك تتخطى خسائرها الأسبوعية نحو 65 مليار دولار.