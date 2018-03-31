شكاوى من كيماويات سامة في مخزونات النفط الأميركي

أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية تخص وزارة الطاقة ووثائق شحن أن شركات كانت اشترت النفط الخام العام الماضي من مخزونات الطوارئ الأميركية أثارت مخاوف بشأن مستويات خطرة من الكيماويات السامة في تلك الشحنات.

ومن شأن وجود مشكلات في جودة الخام أن يجعل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي أقل فائدة في حالات الطوارئ، نظراً لأن شركات التكرير ستكون بحاجة لإنفاق المزيد من المال والوقت في إزالة التلوث قبل إنتاج الوقود. والاحتياطي الأميركي هو أكبر مخزون حكومي في العالم ويبلغ 665 مليون برميل.

ويوجد عنصر كبريتيد الهيدروجين بشكل طبيعي في الخام والغاز الطبيعي، لكن منتجي النفط عادة يقومون بتنقية تلك المنتجات قبل تسليم الشحنات إلى المشترين، والمستويات المرتفعة من كبريتيد الهيدروجين من الممكن أن تؤدي إلى تآكل مكونات المصافي وخطوط الأنابيب، وقد يشكل مادة قاتلة في صورته الغازية.