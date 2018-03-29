«أرامكو» توقّع اتفاقيات بـ10 مليارات دولار مع 14 شركة أميركية

وقّعت شركة أرامكو السعودية اتفاقيات تجارية بقيمة 10 مليارات دولار مع 14 شركة أميركية خلال مشاركتها في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأميركي الذي أُقيم في نيويورك لتعزيز الأعمال التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقيات شملت اتفاقية مع شركة شلمبرجير لشراء لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج ومعدات التحكم في سطح وفوهة البئر، ومع شركة بيكر هيوز لشراء معدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج، واتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات قاع البئر تشمل خدمات الآبار وأجهزة الحفر مع شركة هاليبرتون، واتفاقية مع ذرفورد لشراء معدات في مجال التنقيب والإنتاج وخدمات اختبار الآبار، ومع شركة ألفا روان للحفر البحري لتقديم خدمات للحفر البحري، ومع شركة إمرسون إلكتريك لشراء أنظمة أتمتة العمليات والوحدات الطرفية للتحكم عن بعد وصمامات التحكم. كما شملت اتفاقات في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والدراسات.