الحرب التجارية «تربك» مؤشّرات الأسهم العالمية

تواصلت حالة الارتباك في أسواق الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس مع تزايد المخاوف من أن رسوماً جمركية أميركية على الواردات من الصين قد تتصاعد صوب حرب تجارية شاملة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس إطلاق إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية حول قضية براءات الاختراع. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن الولايات المتحدة تتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية على الممارسات التكنولوجية غير المنصفة للصين والتي تخالف قواعد المنظمة.



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة أول من أمس تستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار وستُطبق تلك الرسوم بعد فترة مشاورات تستغرق 30 يوماً.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي أنه يحتفظ بحق الرد حال استهداف صادراته برسوم أميركية.



وأكد القادة الأوروبيون خلال قمة في بروكسل أمس أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ لنفسه بحق الرد على رسوم جمركية أميركية محتملة على الفولاذ والألمنيوم إذا لم يتم استثناؤه منها بشكل «دائم».



وفتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» على ارتفاع أمس بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم نايكي وفيسبوك. وارتفع مؤشر داو جونز 0.39 % وستاندرد آند بورز 0.28 % وناسداك 0.16 % فيما تراجعت الأسهم الأوروبية مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا والموارد الأساسية والبنوك.

وانخفضت جميع القطاعات، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 1.1 % إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2017. وانخفضت مؤشر داكس 1 % وفايننشال تايمز 0.5 % وكاك 1.56 %. وتراجعت الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر نيكاي لأدنى مستوياته في أكثر من 5 أشهر وهبط 4.5 % وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل فبراير.