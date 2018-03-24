الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر أمس في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1340.66 دولاراً (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 20 فبراير عند 1343.06 دولاراً. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 1% إلى 1340.90 دولاراً.

وارتفع الذهب 2.1% هذا الأسبوع في أكبر زيادة خلال 5 أسابيع بالقرب من أعلى مستوى في عام ونصف عند 1366.07 دولاراً والذي لامسه في يناير. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 16.51 دولاراً وربح البلاتين 0.5% مسجلاً 951.74 دولاراً ليتجه صوب ارتفاع 1% هذا الأسبوع.