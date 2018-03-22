النفط يقفز أكثر من 2%

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة أثناء التعاملات امس لتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا مفاجئا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار، أو 2.67 بالمئة، إلى 69.22 دولار للبرميل خلال التداولات. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 بالمئة، إلى 65.21 دولار للبرميل.