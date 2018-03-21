فضيحة «فيسبوك» تفتك بأسهم التواصل الاجتماعي

تفاقمت فضيحة اختراق بيانات المستخدمين على «فيسبوك»، لتفتك بأسهم شركات التكنولوجيا، خصوصاً أسهم «فيسبوك» ورائدي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«سناب شات».

وواصل سهم «فيسبوك» هبوطه الحاد لليوم الثاني على التوالي في تعاملات الثلاثاء، بعد أن شهد أسوأ أداء بجلسة بداية الأسبوع منذ مارس 2014 على خلفية فضيحة اختراق بيانات المستخدمين. وتراجع سهم «فيسبوك» بأكثر من 11% خلال جلستين ليهبط إلى 164.1 دولاراً، وهبط معه سهما رائدي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«سناب شات».

حيث انخفض «تويتر» 13% في جلستين، ليصل إلى 30.82 دولاراً، فيما تراجع سهم «سناب شات» 7.5%، ليصل إلى 15.71 دولاراً.



يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة «غارديان» عن اختراق شركة «كامبريدج أناليتيكا» البحثية نحو خمسين مليون حساب على «فيسبوك» أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 لأغراض سياسية.



وذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن تحظى خصوصية الأميركيين بالحماية، ويرحب بالتحقيق في تقارير تفيد بأن شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية، التي استأجرها لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2016، استخدمت من دون وجه حق بيانات شخصية لخمسين مليوناً من مستخدمي «فيسبوك».



وفي لندن، طلبت لجنة نيابية، أمس، من رئيس إدارة شركة «فيسبوك»، مارك زوكربرغ، المثول أمامها، ليقدم تفسيراً لكيفية استغلال بيانات ملايين المستخدمين في حملات سياسية.