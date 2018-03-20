مجموعة العشرين تبحث تحديات الاقتصاد الرقمي

بحث ممثلون لدول مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرائدة، أمس، في بوينس آيرس، جملة قضايا عالمية تصدرها قضايا تنظيم معاملات العملات المشفرة وفرض ضرائب على الشركات الرقمية وتهديد الحروب التجارية.

وضم الاجتماع الذي نظمته الأرجنتين التي تترأس مجموعة العشرين حالياً، 29 وزير مالية و20 مسؤولاً في البنوك المركزية من 19 دولة من الاقتصادات الصاعدة والصناعية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قبل الاجتماع إن اقتصاد العالم يتعافى بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية (2007-2008).

ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو من 3.7% العام الماضي إلى 3.9% هذا العام. وهيمنت التحديات الناشئة عن رقمنة العمليات الاقتصادية على الاجتماعات التي تستمر يومين، ويتوقع أن يدعو الاجتماع إلى مراقبة أكثر صرامة للعملات المشفرة. بوينس آيرس ـ وكالات