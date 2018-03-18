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55.1 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

المصدر:
  • أبوظبي ـ رامي سميح
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حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأميركية محتلة المرتبة 22 عالمياً في يناير الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية صدرت مؤخراً، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 55.1 مليار دولار في يناير الماضي مقابل نحو 57.7 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه ومقابل 61.2 مليار دولار في يناير 2017.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 143.6 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 36.8 مليار دولار. وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.168 تريليون دولار.

 

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