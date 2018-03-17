الصين: لا رابح في الحرب التجارية مع أميركا

وسط موجة من التقارير حول الرسوم الأميركية المحتملة ضد الصين، ذكرت بكين أمس أنه لن يكون هناك «رابح» في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال لو كانغ، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الحرب التجارية «لا تقدم سوى الإضرار بالآخرين والإضرار بمن يشنها.. أعتقد أنه لا شك في ذلك، ويجب ألا نجازف».

وذكرت «وول ستريت جورنال» أول من أمس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد فرض رسوم بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار سنوياً على مجموعة من المنتجات الصينية فضلاً عن تقييد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وخفض أعداد التأشيرات للطلاب الصينيين.

ويهدف ترامب إلى خفض العجز التجاري لبلاده مع الصين ودول أخرى. وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب و 10 % على واردات منتجات الألومنيوم ووصفت الصين الرسوم بأنها «هجوم غاشم». بكين - د ب أ