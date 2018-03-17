الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من انخفاض الدولار ومن الطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف السياسية الأميركية والتوتر بين المملكة المتحدة وروسيا.

غير أن التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل حدّت من مكاسب المعدن الأصفر.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1317.97 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل ليستقر عند 1317.80 دولاراً.

ونزل الدولار أمام الين أمس بعد تقرير عن أن ترامب سيقيل مستشاره للأمن القومي، ما أذكى المخاوف المرتبطة بالتغييرات التي شهدها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتداعيات ذلك على السياسات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.45 دولاراً وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 955.40 دولاراً بينما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 987 دولاراً.