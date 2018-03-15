السعودية تقترح خفض المخزون النفطي

اقترح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، السماح لمخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالانخفاض إلى ما دون متوسط 5 أعوام، عوضاً عن إنهاء اتفاق تخفيضات الإنتاج في وقت مبكر جداً، مفضلاً أن تتجاوز السوق التوازن، في إشارة جديدة منه إلى احتمال تمديد أجل الاتفاق.

وأفاد الفالح في تصريحاتٍ، أمس، بأنه ينبغي على «أوبك» وشركائها أن يدرسوا معايير مثل مخزونات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والنفط المخزن في وحدات التخزين العائمة والخام المنقول، في إطار بحثهم مستقبل الاتفاق الذي ينتهي سريانه نهاية العام الجاري.

وأضاف: لتقييم ما إذا كان العرض والطلب حققا توازناً مستداماً، يمكن للمنظمة قياس كمية النفط المخزنة بعدد أيام الطلب التي تغطيها. فذلك سيظهر ما إن كان الاستهلاك كافياً لعدم إعادة بناء المخزونات.

ويشير المقترح السعودي بوضع مقاييس جديدة بتحديد موعد تحقيق التوازن في سوق النفط، إلى تغير في أهداف «أوبك» بشأن اتفاق تخفيضات الإنتاج الذي حقق تقريباً هدفه المبدئي المتمثل في تقليص المخزونات المتضخمة.