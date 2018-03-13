الاتحاد الأوروبي يرفع البحرين من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

رفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كلاً من البحرين وجزر مارشيل وسانت لوسيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية الآمنة اليوم الثلاثاء، في حين أضاف سانت كيتس ونيفيس وجزر فيرجن الأمريكية و الباهاما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع القائمة في ديسمبر الماضي، في ظل جهود أوسع نطاقاً لمواجهة التهرب الضريبي.

وتتألف القائمة حالياً من تسع دول، في حين تضم قائمة "رمادية" مفصلة مناطق التزمت بجعل قوانين الضرائب لديها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وتواجه الدول المدرجة على القائمة السوداء قيوداً تمويلية أوروبية، ولكن الدول الأعضاء مختلفة حول الحاجة لفرض مزيد من العقوبات لتشجيع الدول على الإصلاح.

وكانت القائمة تتألف من 17 دولة، ولكن ثماني دول تعهدت بتحسين نظم الضرائب لديها.

وقال وزير مالية بلجيكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا "أنا سعيد برؤية مزيد من المناطق تلزم نفسها بإصلاح سياستها الضريبية بأسلوب سوف يخفف من مخاوفنا".

وسوف تنتقل البحرين وجزر مارشيل وسانت لوسيا للقائمة الرمادية، في حين سوف يراقب الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت هذه المناطق تلتزم بتعهداتها.