الذهب ينخفض مع دعم بيانات الوظائف الأميركية

انخفضت أسعار الذهب الاثنين، حيث أطلقت بيانات إيجابية للوظائف الأميركية في الجلسة السابقة موجة ارتفاعات جديدة للأسهم، وهو ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما في زيادات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام.

وبلغت الأسهم العالمية أعلى مستوى في أسبوعين الاثنين بعد أن ساعدت بيانات قوية للوظائف في أميركا يوم الجمعة في التغطية على مخاوف المستثمرين من احتمالات حرب تجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1320.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1733 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع المعدن الأصفر في العقود الأميركية تسليم أبريل 3.20 دولار أو 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1320.80 دولار للأوقية.

ويتمسك المتعاملون في سوق المال برهاناتهم على أن المركزي الأميركي سيزيد أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام بعد البيانات التي صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن الوظائف الأميركية سجلت في فبراير أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف العام.

والذهب شديد التأثر بزيادات أسعار الفائدة، التي تزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.50 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم اثنين بالمئة إلى 976.30 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 959.74 دولار للأوقية.