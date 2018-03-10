بث المعلومات عبر الإنترنت يرتفع 3 أضعاف

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن بث المعلومات ومرورها عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) قد ارتفع ثلاثة أضعاف في غضون الأعوام الخمسة الأخيرة

. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة مؤخراً عبر على «تويتر»، مؤكدة أن نحو 90% من البيانات المتداولة في العالم حالياً قد نشأ في غضون العامين الأخيرين.

وأرفقت الوكالة الدولية للطاقة بتغريدتها رسماً بيانياً أكدت فيه أن إجمالي حجم ملفات المعلومات التي تداولها سكان والعالم وتناقلوها عبر شبكة الإنترنت وقاموا بتخزينها على حواسبهم العادية والمحمولة، أجهزتهم الذكية ومختلف وسائط التخزين الأخرى قد بلغ 60 بيتا بايت (أي 60 مليون مليار وحدة تخزين بيانات) في عام 1997، بينما قفز في 2017 ليصل إلى 54 إكسابايت (أي 54 مليار مليار وحدة تخزين بيانات)، ما يعني أنه قد تضاعف نحو ألف مرة تقريباً في غضون عقدين من الزمان