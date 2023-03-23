"مِراس" تطلق "ديزاين كوارتر" أول مشروع سكني في حيّ دبي للتصميم

المصدر: البيان

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أطلقت مِراس، الشركة الرائدة في مجال تطوير الوجهات والمشاريع العقارية عالمية المستوى، "ديزاين كوارتر " (Design Quarter) في حيّ دبي للتصميم (d3)، وهو أول مجتمع سكني فاخر يقع في مركز الإبداع الرائد في المنطقة.

يضم حيّ دبي للتصميم العديد من العلامات التجارية الرائدة والمصممين ورواد الأعمال المبدعين في العالم، ويشتهر باستضافة عدد من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الإبداع، بما في ذلك أسبوع دبي للتصميم وأسبوع دبي للموضة وSole DXB.

تفتح مِراس آفاقًا جديدة في سوق العقارات في دبي من خلال إطلاق مجتمعها السكني الفاخر في حي الأعمال المتخصص بالإبداع والتصميم الراقي، لتقدم فرص غير مسبوقة للمقيمين والمستثمرين للعيش بأسلوب حياة عصري على مستوى عالمي.

كما تعهدنا تواصل مِراس، المتميزة بتطوير نمط حياة جذاب يعتمد على التصميم والإبداع، التزامها ببناء مجتمعات مزدهرة متعددة الاستخدامات. وعبر إنشاء مشروع "ديزاين كوارتر" في حي دبي للتصميم، ومن خلال تاريخها الطويل في بناء مشاريع سابقة ناجحة مثل "سيتي ووك" و "بلو واتر"، تؤمن الشركة العقارية الرائدة أن مثل هذه المشاريع يحظى بإقبال كبير من الأفراد الذين يبحثون عن أسلوب حياة استثنائي.

ويخلق المشروع السكني الجديد، الواقع في قلب حي دبي للتصميم، إحساسًا بالديمومة ويضيف إلى الحي ركيزة أساسية لأي مشروع متعدد الاستخدامات، وهي المجتمعات السكنية. وقد شهد حفل الإطلاق، الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع في حي دبي للتصميم، نجاحاً كبيراً وإقبال ملفت من المشترين المحتملين وأفراد المجتمع المهتمين، مما يعكس الطلب المتزايد على مشاريع مراس ذات المستوى العالمي.

ويمتاز "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم بموقع استراتيجي في قلب المدينة، و الذي يوفر مجموعة مختارة من الشقق الفاخرة والعصرية المكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين نوم و ثلاث غرف نوم وشقق دوبلكس و بنتهاوس تطلّ على برج خليفة الشهير وقناة دبي المائية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: "رسخت مِراس مكانتها في إنشاء وجهات وتجارب معيشية فريدة ومتميزة. ويتماشى تطوير المشروع السكني الأول في حي دبي للتصميم مع رؤيتنا المتمثلة في ‘تصميم مساحات تتيح للأفراد تجربة روعة الحياة العصرية والفاخرة، حيث نقدم لأول مرة مفهوم المعيشة في المجتمعات الإبداعية. مع "ديزاين كوارتر" الذي يقع في حيّ دبي للتصميم، نواصل التزامنا بإنشاء وتقديم مجتمعات سكنية على مستوى عالي، تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جذابة للاستثمار العقاري".

وتماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيحظى المقيمون بأفضل وسائل الراحة ومنها مسبح مزدوج المستوى وصالة رياضية وحدائق متصلة بمسارات للركض وملاعب للتنس وكرة السلة، وذلك للتشجيع على اعتماد أسلوب حياة نشط وصحي. كما يتميز المجتمع بموقع استراتيجي على بعد دقائق من المعالم الرئيسية في الإمارة مثل وسط مدينة دبي والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى جميع الطرق الرئيسية المحيطة بحيّ دبي للتصميم.

كما تشتمل المرحلة الأولى من “ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم على 558 وحدة موزعة في ثلاثة أبراج ومنصّتين من G + 10 حتى G + 43. ومن المقرّر أن يبدأ البناء هذا العام ومن المتوقع أن يكتمل في مايو 2027.

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