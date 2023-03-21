دبي تشهد إطلاق "سيل" أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 متراً

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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شهدت دبي صباح اليوم إطلاق مشروع "سيل" الذي يضم أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 مترًا، وهو مشروع عقاري مذهل يضع معيارًا عالميًا جديدًا كأطول فندق، وهذه التحفة المعمارية هي أحدث إضافة تاريخية إلى أفق منطقة دبي مارينا المشهورة عالمياً، وأكبر وأرقى مشروع من ذا فيرست جروب حتى الآن.

وتشكل هذه "الأعجوبة الهندسية" المؤلفة من 82 طابقاً والتي تعتبر أطول مبنى فندقي من نوعه

ويُعد مشروع "سْيِلْ" من الناحية التصميمية أكبر وأكثر مشاريع "ذا فيرست جروب" التطويرية تعقيداً على الإطلاق لغاية الآن. ويجسّد هذا المبنى نفسه، قوة "التصميم المتكامل" الذي يعتبر عملية جوهرية متعددة المراحل ومتزامنة لبناء الهياكل الإنشائية المعقّدة. وقد اكتمل العمل في البناء العلوي بما نسبته 99%.

وقال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا فيرست جروب" في هذه المناسبة: "نحن متحمّسون للغاية إلى إضافة سْيِلْ ليكون معلماً جديداً يُضفى إلى أفق دبي المتميّزة، إن سيَل ليس مجرّد مبنى، بل هو رمز لطموح دبي وابتكاراتها وإبداعاتها وتميّزها.

وأضاف أننا نحرز تقدماً كبيراً ونسير بخطى ثابتة لافتتاح الفندق رسمياً في العام 2024.

ويتمتع المبنى الذي صممته شركة NORR المعمارية الحائزة على الجوائز وتتخذ من لندن مقرًا لها، بتصميم مذهل وتصاميم داخلية معاصرة وشرفة مراقبة رائعة على السطح، والذي سيوفر إطلالات رائعة بزاوية 365 درجة على جميع أرجاء مارينا ونخلة جميرا والخليج العربي.

وبصفته أطول فندق في العالم، من المقرر أن يصبح سْيِلْ أحد أشهر المباني في المنطقة. ستجعل منصة المراقبة الزجاجية الرائعة على السطح من الفندق مكانًا جذابًا للسكان المحليين والزوار الدوليين للمدينة، مما يعزز الفندق كعقار فريد من نوعه في واحدة من أكثر مدن العالم إثارة. هذه الأوصاف العالمية تجعل من سْيِلْ أحد أكثر الخيارات الاستثمارية إثارة في محفظتنا السريعة النمو.

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