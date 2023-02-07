شمال القابضة تطلق «فندق ومساكن بكارات» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول المتنوعة، إطلاق مشروع «فندق ومساكن بكارات» الجديد في دبي والذي سيتم افتتاحه في العام 2026، ليكون المشروع الأول لعلامة بكارات التجارية بالإمارات. ويعد الفندق الجديد جزءاً من مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في منطقة داون تاون دبي.

وسيتميز «فندق ومساكن بكارات دبي» بتصميم عمراني فريد ليمثل تحفة معمارية وإضافة لافتة لمنطقة داون تاون دبي إضافة إلى إطلالاته على أبرز معالم دبي العصرية بما في ذلك برج خليفة وبرواز دبي وحصن الفهيدي التاريخي وخور دبي. وسيضم الفندق في البرج الأول 144 غرفة وجناحاً فندقياً، إلى جانب 49 شقة سكنية تحمل علامة «بكارات»، و4 مطاعم فاخرة.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»: بكارات تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في قطاع الضيافة الفاخر. وباعتبار أن مدينة دبي تشتهر بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة؛ فنحن على ثقة بأن هذا المشروع العقاري متعدد الاستخدامات سيمثل وجهة بارزة ومفضلة للسكان والزوار على حد سواء. ونعمل حالياً مع مجموعة متميزة من الشركاء لتنفيذ هذا المشروع، ونتطلع لإثراء قطاع الضيافة في دبي بالمزيد من التجارب الفاخرة والارتقاء به لآفاق أرحب من النمو والازدهار.

قال باري ستيرنليخت، رئيس مجلس إدارة شركة «إس إتش للفنادق والمنتجعات»: يسعدنا المشاركة في تطوير هذا المشروع في واحدة من أهم وجهات السياحة والسفر في العالم. تستمد علامة بكارات رؤيتها وأفكارها من تأثير الضوء والنور في جمال العمارة، وسيعمل خبراؤنا على تطوير تحفة معمارية تتألق وسط نخبة من أبرز المعالم العمرانية في العالم.

وستعمل شمال القابضة، الشركة المالكة للمشروع، مع شركة الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول «إتش أند إتش للتطوير» ومقرها بدبي، لتولي عمليات تشييد «فندق ومساكن بكارات»، بما في ذلك التصاميم المعمارية التي عهد بها إلى استوديو «ليبسكايند» وشركة التصميم الداخلي المعروفة «1508 لندن». وسيمتد المبنى المكون من برجين على شكل زاوية بواجهات زجاجية واسعة تعكس على سطحها جمال وروعة رمال الصحراء وزرقة البحر وشمس دبي المشرقة، إضافة إلى الأحجار الكريستالية البراقة والتي تتميز بها علامة «بكارات» . ويتميز المشروع بموقعه على مسافة قريبة من وجهات دبي الحديثة والتراثية، وبقربه من مركز دبي مول للتسوق ومركز دبي المالي العالمي من جهة داون تاون دبي، ليتيح للزوار إمكانية الوصول بسهولة وسرعة إلى أبرز الوجهات والعلامات في عالم الأزياء والفن والطعام والترفيه.

وعلامة «بكارات» تأسست على يد الملك لويس الخامس عشر، وهي شركة كريستال فرنسية شهيرة، أتقن حرفيوها مهارة صناعة الكريستال على مدار أكثر من 250 عاماً، ولطالما كان اسمها رديفاً للملوك والملكات، والسلاطين والقياصرة والأباطرة، ونجوم العصر الحديث. وسيتم افتتاح مركز مبيعات(فندق ومساكن بكارات) في مركز دبي المالي العالمي قريباً.

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